Pelicans in play-offs NBA op gelijke hoogte met Suns

De basketballers van New Orleans Pelicans zijn in de play-offs van de NBA op gelijke hoogte gekomen met Phoenix Suns. De Pelicans wonnen in het eigen Smoothie King Center het vierde duel met 118-103 en brachten daarmee de stand op 2-2.

Bij de Pelicans was Brandon Ingram goed voor 30 punten en Jonas Valanciunas nam er 26 voor zijn rekening. Aan de zijde van de Suns was Deandre Ayton met 23 punten de topschutter.

De Suns zijn als eerste geplaatst in de Western Conference.

Miami Heat, als eerste geplaatst in de Eastern Conference, nam tegen Atlanta Hawks een 3-1-voorsprong door in Atlanta met 110-86 te winnen. Jimmy Butler had met 36 punten een belangrijk aandeel in de overwinning.

De club die als eerste vier wedstrijden wint, plaatst zich voor de volgende ronde van de play-offs.