Schaatsploeg Team IKO legt sprinter Esders vast

Schaatsploeg Team IKO heeft Gijs Esders vastgelegd. De 29-jarige sprinter komt over van het Gewest Fryslan en heeft een contract getekend voor een jaar.

“Er wordt een frisse start gemaakt bij Team IKO waar ik graag onderdeel van wil zijn”, aldus Esders. “Daarnaast is Team IKO een ambitieuze ploeg waar alles aanwezig is om tot een mooie samenwerking te komen. Ik ben dankbaar voor de kans en kijk ernaar uit om mij in deze omgeving verder te ontwikkelen als schaatser.”

Esders zegde vlak voor aanvang van vorig seizoen zijn contract op bij Reggeborgh. “Het was een een moeilijke beslissing, de combinatie Gijs Esders en Team Reggeborgh was niet de juiste”, zei Esders in oktober van vorig jaar.