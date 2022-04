Tennisser Alcaraz naar negende plaats wereldranglijst

De Spaanse tennisser Carlos Alcaraz is op de wereldranglijst gestegen naar de negende plaats. De pas 18 jaar oude Alcaraz schreef afgelopen weekend het graveltoernooi van Barcelona op zijn naam.

Alcaraz is de jongste speler die de top 10 van de mondiale ranking bereikt sinds Rafael Nadal in 2005. Zijn illustere landgenoot deed dat destijds ook na het winnen van het toernooi in Barcelona.

Botic van de Zandschulp verbeterde zijn beste ranking met één plek. Hij is nu de mondiale nummer 40. Afgelopen week kwam Van de Zandschulp niet in actie in Barcelona. Hij doet deze week wel mee in München. Tallon Griekspoor is de nummer 56 op de wereldranglijst. Hij steeg ook één plaats.

Bij de vrouwen verstevigde de Poolse Iga Swiatek haar nummer 1-positie door het WTA-toernooi van Stuttgart te winnen. Achter haar is de Spaanse Paula Badosa de nieuwe nummer 2. Badosa wisselde van plek met de Tsjechische Barbora Krejcikova, die nu derde staat.

Arantxa Rus is op plek 74 de beste Nederlandse tennisster.