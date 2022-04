Tennisser Koolhof nummer 1 jaarwereldranglijst dubbelspel

Tennisser Wesley Koolhof is in het dubbelspel de nieuwe nummer 1 op de wereldranglijst die wordt gebaseerd op de prestaties van dit jaar. In de zogenoemde ‘Doubles Race’ nam hij met zijn Britse partner Neal Skupski de koppositie over van de AustraliĆ«rs Nick Kyrgios en Thanasi Kokkinakis, die begin dit jaar de dubbeltitel pakten op de Australian Open.

De 33-jarige Koolhof is bezig aan een sterk seizoen. Hij won dit jaar al drie toernooien, in Melbourne, Adelaide en Doha. Afgelopen weekend verloor hij de eindstrijd in Barcelona.

Koolhof en Skupski vormen pas sinds dit jaar een koppel. Omdat de resultaten van Koolhof eind vorig jaar tegenvielen, staat hij op de reguliere wereldranglijst 15e.

De jaarranglijst bepaalt welke teams zich plaatsen voor de ATP Finals, het eindejaarstoernooi voor de acht beste koppels.