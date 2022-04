Zwembond onderzoekt deelname geschorste Russische zwemmer

De internationale zwembond FINA doet een onderzoek naar de deelname van Evgeni Rilov aan de Russische kampioenschappen. De tweevoudig olympisch kampioen werd vorige week door de FINA voor negen maanden geschorst omdat hij vorige maand aanwezig was in het Loezjniki-stadion in Moskou, waar de Russische president Vladimir Poetin in een speech de strijdkrachten prees voor hun “speciale militaire operatie” in Oekraïne.

“De FINA is ervan op de hoogte dat de heer Rilov afgelopen weekend heeft deelgenomen aan de Russische kampioenschappen en is een onderzoek gestart naar het overtreden van sancties en de FINA-regels”, aldus de zwembond. Volgens de voorzitter van de Russische bond vallen de Russische kampioenschappen niet onder de FINA.

Rilov won vorig jaar op de Olympische Spelen van Tokio goud op zowel de 100 als de 200 meter rugslag.