Alaphilippe blijft in ziekenhuis na val in Luik-Bastenaken-Luik

Julian Alaphilippe blijft voorlopig nog in het ziekenhuis in Herentals na zijn zware val in Luik-Bastenaken-Luik. Gezien de ernst van zijn verwondingen is “een periode van verdere observatie” nodig, voordat de Franse wielrenner aan zijn herstel kan gaan werken, meldt zijn ploeg Quick-Step Alpha Vinyl.

Alaphilippe was afgelopen zondag in de laatste voorjaarsklassieker een van de grootste slachtoffers van een massale valpartij zo’n 50 kilometer voor de finish. De 29-jarige wereldkampioen werd met een gebroken schouderblad, een klaplong en twee gebroken ribben afgevoerd naar het ziekenhuis.

Zijn Belgische ploeggenoot Ilan De Wilder, die ook bij de valpartij betrokken was, is na een kaakoperatie weer thuis. Hij moet wel de Giro d’Italia, die over anderhalve week start in Boedapest, aan zich voorbij laten gaan.