Badmintonners Caljauw en Kweekel naar derde ronde EK

Joran Kweekel en Mark Caljouw hebben zich op de Europese kampioenschappen badminton geplaatst voor de derde ronde. Bij het enkelspel van de mannen doen nu nog zestien badmintonners mee.

Kweekel speelde tegen de Oekraïner Danilo Bosnioek en won met 21-16 21-14. In de volgende ronde staat hij tegenover de Ier Nhat Nguyen.

Caljouw had meer moeite met de Fin Kalle Koljonen. Caljouw won in drie games, met 22-20 17-21 21-10. Zijn volgende tegenstander is de Israëliër Misha Zilberman. Kweekel en Caljouw kunnen elkaar pas treffen in de finale.