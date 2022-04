Basketballers Boston als eerste naar tweede ronde play-offs NBA

De basketballers van Boston Celtics hebben als eerste team de tweede ronde bereikt in de play-offs van de Amerikaanse competitie NBA. Boston rekende verrassend eenvoudig af met Brooklyn Nets door ook het vierde duel te winnen. In New York werd het 116-112, waarmee de best-of-seven serie was beslist.

Brooklyn had het reguliere seizoen in de Eastern Conference weliswaar afgesloten op de zevende plaats, mede door de aanwezigheid van sterren als Kevin Durant en Kyrie Irving gold de ploeg toch als een titelkandidaat. De 39 punten van Durant waren niet voldoende om een vijfde duel af te dwingen. Bij de Celtics was Jayson Tatum de topschutter met 29 punten. In de volgende ronde komt Boston uit tegen titelverdediger Milwaukee Bucks of Chicago Bulls. De Bucks leiden in die tweestrijd met 3-1.