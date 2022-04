Chiellini stopt in ieder geval als Italiaans international

De Italiaanse international Giorgio Chiellini speelt in juni zijn laatste interland. De verdediger van Juventus doet dat in een vriendschappelijk duel met Argentiniƫ, op 1 juni op Wembley in Londen. Chiellini (37) slaagde er met zijn land niet in zich te kwalificeren voor het WK voetbal, dat in het najaar in Qatar wordt gehouden.

“Ik neem afscheid van de nationale ploeg op Wembley, de plek waar ik het hoogtepunt van mijn interlandloopbaan heb gevierd met het veroveren van de Europese titel”, vertelde Chiellini aan sportzender DAZN, na de winst (1-2) van zijn ploeg maandagavond tegen Sassuolo. Chiellini speelde tot nu toe 116 interlands en staat daarmee vijfde op de eeuwige ranglijst van Italiaanse internationals. Hij deelt die plaats met Andrea Pirlo. Alleen Daniele De Rossi, Paolo Maldini, Fabio Cannavaro en Gianluigi Buffon kwamen vaker uit voor de ‘Azzurri’.

Chiellini heeft nog niet bekendgemaakt of hij zijn loopbaan bij Juventus nog verlengt. “Mijn relatie met Juventus eindigt niet, die eindigt nooit”, zei hij daarover. “We gaan eerst werken aan een mooi slot van het seizoen en dan ga ik met mijn twee families – thuis en de club – uitzoeken wat het beste is voor iedereen.”