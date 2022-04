FIA houdt uitbreiding aantal sprintraces Formule 1 tegen

De internationale autosportfederatie FIA heeft niet ingestemd met het invoeren van zes sprintraces in 2023 in de Formule 1. Tijdens een bijeenkomst van de ‘Formula 1 Commission’ in Londen stemden de tien teams en het management van de koningsklasse voor, maar de overkoepelende bond niet. Daardoor ontbrak de benodigde steun om het voorstel door te voeren.

Volgens de goed ingevoerde website Motorsport.com wil de FIA een financiĆ«le bijdrage van de Formule 1, omdat de federatie meer personeel moet inzetten in een grandprixweekeinde met een sprintrace. In een na de bijeenkomst uitgebrachte verklaring gaf de FIA aan dat het de uitbreiding van het aantal sprintraces “in principe” steunt, maar wil de federatie eerst uitzoeken wat de “impact is op personeel en werkzaamheden op de circuits”.

Max Verstappen won zaterdag op het circuit van Imola de eerste van drie sprintraces in dit seizoen. Sportief directeur Ross Brawn opperde toen al het voorstel om volgend seizoen het aantal te verdubbelen naar zes, omdat de sprintraces extra spanning bieden aan de fans. “Ik ben optimistisch dat de teams er allemaal de waarde van inzien. Vergeet niet dat door de komst van een sprintrace ook de vrijdag spektakel geeft met de kwalificatierace. Dat betekent drie dagen actie voor de fans en dat kunnen we niet negeren”, lichtte Brawn zijn voorstel toe.