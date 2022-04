Formule 1-teams schrapen verf om auto’s lichter te maken

Formule 1-teams schrapen verf van hun auto’s om het gewicht naar beneden te brengen en daardoor sneller te worden. In de afgelopen Grote Prijs van Emilia-Romagna waren bij met name Williams, Aston Martin en McLaren onderdelen te zien waarbij het zwarte carbon niet was geverfd.

Door de nieuwe regels in de Formule 1, waarbij grote wielen zijn ingevoerd en de auto’s ook wat langer zijn geworden, zijn de racewagens zwaarder geworden en veel teams hebben moeite om onder het nieuwe minimumgewicht van 798 kilo te komen. “Als je overgewicht hebt, doe je er alles aan om er wat af te halen en alle beetjes helpen”, zegt manager Zak Brown van McLaren.

Volgens Alfa Romeo-teammanager Beat Zehnder weegt de verf op een Formule 1-auto ongeveer 6 kilogram.

Red Bull, het team van wereldkampioen Max Verstappen, lijdt ook aan overgewicht. De renstal had voor de race in Imola nieuwe lichtgewicht onderdelen aangebracht en volgens topadviseur Helmut Marko droegen die bij aan de dominante zege van de Nederlander. “De updates hebben allemaal goed gewerkt”, vertelde hij aan Motorsport.com. “De auto is ‘afgevallen’, maar we zitten nog steeds boven het minimumgewicht. We hebben op dat gebied nog werk te doen, maar dat is normaal. Bij Weight Watchers raak je ook niet in één keer al het gewicht kwijt.”