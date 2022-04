Leeggangers interim-directeur bij gymnastiekunie KNGU

Ton Leeggangers is door gymnastiekunie KNGU aangesteld als interim-directeur. Leeggangers volgt Marieke van der Plas, die per 1 mei vertrekt, op.

Van der Plas kondigde in maart haar vertrek aan na een roerige periode waarin de Nederlandse turnsport te maken kreeg met een omvangrijke zaak rond grensoverschrijdend gedrag.

“Dan stap je in de ellende’, zeiden mensen in mijn omgeving. Ik kijk daar anders naar”, zegt Leeggangers, die de afgelopen tien jaar verschillende maatschappelijke bestuursfuncties in onder andere de kinderopvang bekleedde. “Er zijn inderdaad mensen weggegaan. Omdat ze iets nieuws willen, last hebben van het verleden of zich niet konden verenigen met de nieuwe plannen. Een zinkend schip wil ik de KNGU geenszins noemen.”

Omdat Van der Plas in praktische zin al afscheid heeft genomen, heeft Leeggangers er al ruim tweeënhalve week opzitten. “Wat ik zie is een organisatie die barst van de energie en ambitie om de toekomst van de gymsport veilig te stellen, maar die nog steeds wordt getekend door het (recente) verleden. In het bijzonder grensoverschrijdend gedrag en de rapporten en consequenties daarvan. Uitingen zoals die van zondag dragen daaraan bij.”

Hij doelt op de uitspraken van turnsters Lieke Wevers, Naomi Visser en Tisha Volleman bij de NOS. Het drietal uitte onvrede over de huidige stand van zaken en gaf aan dat de nationale selectie zich tijdens de turncrisis niet gezien en gehoord heeft gevoeld. “Alle signalen en emoties neem ik serieus. Maar de KNGU herkende zich niet in het geschetste beeld, noch in de uitzichtloosheid van het topturnen. Ik denk juist dat we met belangrijke dingen bezig zijn, die uiteindelijk weer leiden tot topprestaties. Dat gaat alleen wel op een andere manier dan voorheen. Het is zuur dat de huidige groep turnsters te maken krijgt met onze problemen uit het verleden. Daarin geef ik ze gelijk. Maar er was geen ruimte voor twee schaakborden.”

“Met cultuurverandering heb ik vaker te maken gehad. Als je dat wilt bereiken moet je daar expliciet en ondubbelzinnig voor kiezen, is er geen ruimte voor mitsen en maren. Het vraagt keuzes, om uiteindelijk op een andere manier weer successen te kunnen boeken.”

Of hij zelf met de betrokken partijen in gesprek gaat, kan hij niet bevestigen. “In mei begint Jeroen van Leeuwen als nieuwe technisch directeur. Ik weet dat hij al contact heeft met de turnsters. Als interim zal ik me enigszins terughoudend opstellen. We hadden graag gezien dat er meer duidelijkheid zou zijn en dat alle vacatures, waaronder die van bondscoach, vervuld zouden zijn. Dat heeft tijd nodig. Ik wil in ieder geval mijn bijdrage leveren, verschuil me niet.”