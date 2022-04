Oranje-coach Selinger heeft 29 volleybalsters in beeld

Bondscoach Avital Selinger heeft een groep van 29 volleybalsters samengesteld, die in aanmerking komen om komende zomer geselecteerd te worden voor Oranje. Nederland begint op 1 juni aan de Nations League, in het najaar wacht het WK in eigen land.

Tot de aangewezen speelsters behoren onder anderen oudgedienden als Celeste Plak, Myrthe Schoot, Maret Grothues, Anne Buijs en Laura Dijkema. Ook heeft Selinger een aantal speelsters van talentteam Team22 opgenomen, terwijl de in de Verenigde Staten actieve Marieke van der Mark zich mogelijk voor het eerst bij Oranje zal melden. De zogenoemde longlist van 29 speelsters wordt later teruggebracht naar een kleinere selectie.

Oranje speelt op 18 en 19 mei twee oefenduels met Frankrijk, in Wijchen en in Doetinchem. Het WK begint op 23 september in de GelreDome met een duel tussen Nederland en Kenia. De andere tegenstanders in de groepsfase zijn Kameroen, Puerto Rico, Belgiƫ en Italiƫ.