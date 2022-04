Schaatsploeg Worldstream-Corendon opgeheven na vertrek Leerdam

Schaatsploeg Worldstream-Corendon keert komend seizoen niet meer terug op het ijs. De ploeg wordt ontmanteld na het vertrek van Jutta Leerdam. Het boegbeeld en mede-oprichter van de ploeg vertrekt naar Jumbo-Visma, waar ze een tweejarig contract heeft ondertekend.

“Wij willen altijd het maximale uit onszelf halen. We doen het niet voor minder. Daarom hebben we op dit moment bewust de keuze gemaakt om de komende jaren niet door te gaan”, zegt Koen Verweij, partner van Leerdam en eveneens mede-oprichter van het team dat aanvankelijk als NXTGEN door het leven ging. Worldstream werd eind 2020 naamgever van de ploeg, Corendon sloot zich een jaar later daarbij aan.

“We willen niet alleen de volgende generatie op het ijs zijn, maar ook daarbuiten. En willen daarbij onze verantwoordelijkheid nemen. Daarvoor moeten we achter de schermen ook de juiste voorwaarden creĆ«ren”, aldus Verweij, die met trots terugkijkt op de afgelopen twee jaar. Leerdam werd dit jaar wereldkampioen sprint nadat ze op de Winterspelen van Beijing zilver had veroverd op de 1000 meter.