Snowboardster Chloe Kim neemt rust vanwege mentale gezondheid

De Amerikaanse snowboardster Chloe Kim heeft aangekondigd komend seizoen niet in actie te komen. De tweevoudig olympisch kampioene neemt een sabbatical vanwege haar mentale gezondheid. In een interview op internetkanaal Cheddar vertelde ze behoefte te hebben aan een totale ‘reset’ en niet aan een nieuw seizoen.

Kim neemt geen afscheid van de sport. Ze wil op de Olympische Winterspelen van 2026, in Cortina d’Ampezzo, weer gaan voor een derde opeenvolgende gouden medaille in de halfpipe.

De Amerikaanse kampioene kampt al langer met zorgen over haar mentale gezondheid. Na haar eerste snowboardtitel op de Spelen van 2018 in Pyeongchang, op amper 17-jarige leeftijd, had ze het moeilijk met de gevolgen van haar roem.

Ze overwoog haar carrière te beëindigen, maar nam in de plaats daarvan een pauze van 22 maanden. In 2021 begon ze weer met snowboarden. In februari dit jaar behaalde ze opnieuw succes met haar tweede olympische overwinning op de Winterspelen in Beijing.