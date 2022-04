Wimbledon ziet geen alternatief voor weren Russische tennissers

De organisator van Wimbledon zegt dat het onvermijdelijk is dat tennissers uit Rusland en Belarus dit jaar niet welkom zijn op het meest prestigieuze grandslamtoernooi. Gezien de sancties die de Britse regering heeft ingesteld wegens de oorlog in Oekraïne is er “geen haalbaar alternatief”, aldus voorzitter Ian Hewitt van de All England Lawn Tennis Club (AELTC).

De tennisbonden ATP en WTA hebben felle kritiek geuit op het besluit om Russische en Belarussische tennissers als Daniil Medvedev, Andrej Roeblev, Aryna Sabalenka en Victoria Azarenka komende zomer te weren van Wimbledon. Zij spraken vorige week van discriminatie op basis van nationaliteit. Alleen de plek op de wereldranglijst zou mogen bepalen of een tennisser welkom is of niet.

“Wij begrijpen en betreuren de impact van deze beslissing op iedereen die dit treft”, zegt Hewitt. Maar hij wil niet dat de deelname van Russen en Belarussen gebruikt kan worden door “de propagandamachine van het Russische regime”. Ook wijst hij op de verantwoordelijkheid die de organisatie draagt voor de veiligheid van spelers en hun familieleden.

De AELTC bevestigt dat tijdens het toernooi geen coronamaatregelen van kracht zullen zijn en dat voor de deelnemers geen vaccinatieplicht geldt. Dat betekent dat de huidige aanvoerder van de wereldranglijst Novak Djokovic zijn titel op het ‘heilige’ gras in Londen kan verdedigen. Hij moest eerder onder meer de Australian Open missen omdat hij zich niet wil laten vaccineren tegen het coronavirus.