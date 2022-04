Badmintonkoppel Jille/Van der Lecq bij EK door naar kwartfinales

Badmintonners Ruben Jille en Ties van der Lecq hebben zich bij de Europese kampioenschappen geplaatst voor de kwartfinales. Het Nederlandse koppel was in Madrid te sterk voor Ondrej Kral en Adam Mendrek uit Tsjechië. Het werd twee keer 21-17 voor Jille en Van der Lecq.

Later op woensdag spelen Debora Jille en Cheryl Seinen om een plek in de kwartfinales. Zij nemen het in het dubbelspel op tegen het Britse duo Chloe Birch en Jessica Pugh.

Eerder op woensdag plaatsten Robin Tabeling en Selena Piek zich al voor de kwartfinales in het gemengd dubbelspel. Tabeling en Piek wonnen in de tweede ronde van het opmerkelijke Israëlische duo Zilberman, dat bestaat uit de 63-jarige moeder Svetlana en haar 33-jarige zoon Misha. Het werd 21-15 21-7.