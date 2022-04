Badmintonners Robin Tabeling en Selena Piek hebben woensdag op de Europees kampioenschappen de kwartfinales bereikt in het gemengd dubbel. Het Nederlandse koppel was in Madrid in de tweede ronde duidelijk te sterk voor het opmerkelijke Israƫlische duo Zilberman, dat bestaat uit de 63-jarige moeder Svetlana en haar 33-jarige zoon Misha. De partij duurde 21 minuten: 21-15 21-7.

De EK badminton in Madrid begonnen maandag en duren nog tot en met zaterdag.