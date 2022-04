Caljouw en Kweekel uitgeschakeld op EK badminton

Mark Caljouw en Joran Kweekel zijn er bij de Europese kampioenschappen badminton niet in geslaagd om zich te plaatsen voor de kwartfinales.

Caljouw verloor in de derde ronde van Misha Zilberman uit Israël. Zilberman won de wedstrijd met 21-16, 15-21 en 21-16.

Kweekel moest zijn meerdere erkennen in Nhat Nguyen, een Vietnamese speler die uitkomt voor Ierland. Nguyen was met 21-15 21-14 te sterk voor de 23-jarige Nederlander.

Bij de vrouwen werd Gayle Mahulette dinsdag in de tweede ronde al uitgeschakeld. Mahulette was de enige Nederlandse vrouw die meedeed aan het enkelspel in Madrid.