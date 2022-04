Colbrelli mag weer voorzichtig fietsen na hartproblemen

Wielrenner Sonny Colbrelli heeft van de artsen in het ziekenhuis van Padua toestemming gekregen weer voorzichtig te fietsen. De 31-jarige Italiaan zakte in maart tijdens de Ronde van Cataloniƫ in elkaar. Uit onderzoek bleek dat Colbrelli hartritmestoornissen heeft. Daarop werd een inwendige defibrillator geplaatst bij de regerend Europees kampioen wielrennen op de weg.

Nieuw onderzoek toonde aan dat er sprake is van “een verdere verbetering van de cardiovasculaire gezondheid”. Colbrelli kreeg te horen dat hij mag beginnen met “recreatieve ritten en lichte lichamelijke activiteiten”, meldt zijn ploeg Bahrain Victorious. “Het blijft de hoogste prioriteit dat zijn toestand voortdurend wordt gecontroleerd en dat hij de komende maanden nauw wordt gevolgd om zijn veiligheid te waarborgen en zijn reguliere levensactiviteiten te hervatten.”

Het is vooralsnog onbekend of hij zijn wielerloopbaan kan hervatten. “Ik voel me nog geen ex-renner”, zei Colbrelli, vorig jaar winnaar van Parijs-Roubaix, eerder tegen de krant La Gazzetta dello Sport.