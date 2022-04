Judoka Smink heeft het ‘vertrouwen op de mat’ weer helemaal terug

Na een periode van twijfel stapt judoka Jesper Smink (-90 kg) deze week vol overtuiging de mat op bij de Europese kampioenschappen in Sofia. “Ik ga gewoon voor een medaille”, zegt hij in aanloop naar het toernooi. “Bij mijn laatste vier grote evenementen stond ik steeds in het finaleblok, ik ben gestegen op de wereldranglijst. Het gaat gewoon goed.”

Maar vanzelf gaat het niet. Op de vraag hoe moeilijk judo is zegt hij: “Natuurlijk komt er stress bij kijken. Een paar dagen voor het begin is de loting, dan weet je tegen wie je begint. Daar ga je over nadenken. Uiteindelijk stap je alleen de mat op, je hoofd is amper een centimeter verwijderd van het hoofd van je tegenstander. Het is intens, anders dan bijvoorbeeld bij tennis. En als je dan 1 seconde niet oplet lig je eruit. Maar dat alles is ook weer het mooie van de sport.”

Eerder dit jaar haalde Smink, bijna afgestuurd in civiele techniek, op de Grand Prix van Portugal zijn eerste goud. “Dat was mooi, maar om te spreken van mijn internationale doorbraak gaat misschien te ver. Ik heb eerder al wel de nodige goede periodes gehad. Maar na de periode van corona begon ik wat te sukkelen. Dan ga je nadenken over hoe dat komt. Doorgaans komt dat de prestaties niet ten goede.”

Hij wist zich niet te selecteren voor de Olympische Spelen van Tokio, al was hij als sparringpartner van andere judoka’s wel aanwezig in de Japanse hoofdstad. Daarna begon voor Smink een nieuwe periode. “Met een nieuwe trainer ben ik op een andere manier gaan werken. Meer de nadruk op het judo zelf dan op fysiek. Meer werken aan de techniek.”

Het gaf hem meer vertrouwen op de mat. “Het was niet zozeer dat ik het leuker ging vinden. Ik vond het altijd al leuk. Maar door de nieuwe aanpak ging ik me in fysiek opzicht ook niet minder voelen. Maar op andere vlakken werd ik wel sterker. Ik realiseerde me dat ik niet altijd ten koste van alles zou moeten winnen. Dat ik mezelf niet te veel onder druk moest zetten. Die wat andere instelling hielp ook.”

Smink zegt wedstrijden nodig te hebben om ‘in the flow’ te komen. “Maar dat heeft iedereen waarschijnlijk. In tijden van corona ging ik toch ritme missen. Het was weer even wennen. Op een gegeven moment stapte ik de mat op met het gevoel: als het maar niet weer meteen fout gaat. Dat is natuurlijk geen goede uitgangspositie en het heeft me ook niet geholpen. Ik was teveel bezig met verliezen. Gelukkig is dat nu verleden tijd.”

Waaraan het lag? “Ik denk dat het de druk was. Het verwachtingspatroon dat ik voor mezelf had opgelegd. Op een gegeven moment gaat dat tegen je werken. Ik moest dat doorbreken en dat is gelukt. Door op de training de nadruk op het echte judo te leggen kreeg ik de bevestiging dat ik het kon. Het klinkt simpel, maar zo is het wel gegaan. Ik weet wat mijn plan is en hoe ik dat moet uitvoeren.”