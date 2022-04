Nog geen rentree wielrenner Ackermann in ‘eigen’ koers

De Duitse wielrenner Pascal Ackermann ontbreekt voorlopig nog bij UAE Team Emirates. De 28-jarige sprinter liep tien dagen geleden bij een val in Parijs-Roubaix een gebroken staartbeen op. Ackermann won dit seizoen nog de Bredene Koksijde Classic.

Ackermann had gehoopt op 1 mei in eigen land zijn rentree te maken in Eschborn-Frankfurt, een WorldTour-koers die hij in 2019 won en vorig jaar nog als vijfde beĆ«indigde. Die wedstrijd komt te vroeg, meldde de ploeg op Twitter. Er wordt nu gehoopt op een “spoedige” terugkeer in het peloton.