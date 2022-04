Van de Zandschulp door naar tweede ronde in München

Tennisser Botic van de Zandschulp heeft zich geplaatst voor de tweede ronde van het graveltoernooi in München. De nummer 40 van de wereldranglijst was in twee sets te sterk voor de Amerikaan Brandon Nakashima, die plek 76 op de wereldranglijst bezet. Het werd 7-6 (3) en 6-3 voor Van de Zandschulp.

In de volgende ronde neemt de Nederlander het op tegen de winnaar van de wedstrijd tussen Egor Gerasimov uit Belarus en John Millman uit Australië.

Van de Zandschulp miste vorige week nog het graveltoernooi van Barcelona omdat hij zich niet fit genoeg voelde.