Wielrenner Bernal vrijwel hersteld en bijna klaar voor rentree

Wielrenner Egan Bernal is drie maanden na zijn zware val grotendeels hersteld van zijn verwondingen. Zijn breuken in de ruggenwervel zijn goed genezen, meldde zijn arts Gustavo Uriza. De 25-jarige Colombiaanse wielrenner kan over ongeveer vier weken weer aan wedstrijden deelnemen.

De voormalig Tourwinnaar van Ineos fietste eind januari tijdens een training in Colombia op volle snelheid tegen een stilstaande bus aan. Hij liep een reeks van verwondingen op, zoals een gebroken ruggenwervel, een gebroken dijbeen, een gebroken knieschijf, een borsttrauma, een geperforeerde long en meerdere gebroken ribben.

Bernal wil in de komende dagen terugkeren naar Europa om daar verder te trainen. De Colombiaan zat ruim drie weken na zijn zware ongeval alweer op zijn hometrainer. Hij liet wel weten dat hij de grote wielerrondes dit jaar aan zich voorbij laat gaan.