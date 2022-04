Büttner tekent voor drie jaar bij De Graafschap

Alexander Büttner speelt vanaf komend seizoen voor De Graafschap. De 33-jarige vleugelverdediger komt transfervrij over van RKC Waalwijk. Büttner en De Graafschap hebben overeenstemming bereikt over een contract voor drie jaar, zo meldt de club.

“Dit is voor mij de kers op de taart”, zegt Büttner, die in Doetinchem geboren is. “Ik vond De Graafschap altijd een hele mooie club met fantastische supporters. Ik wil binnen en buiten het veld belangrijk zijn voor het team. In het veld wil ik belangrijk zijn met mijn aanvallende impulsen en scorend vermogen en buiten het veld wil ik de jonge jongens helpen.”

De Graafschap bezet na 36 gespeelde wedstrijden de 9e plaats in de Keuken Kampioen Divisie. De ploeg uit Doetinchem heeft 54 punten.