Darter Van Gerwen snel klaar in Dublin

Darter Michael van Gerwen is op de twaalfde avond van de Premier League of Darts al snel gestrand. De Engelsman James Wade was in de eerste kwartfinale van de avond in Dublin net te sterk: 6-5.

Van Gerwen moest vorige week de eerste plaats al afstaan aan Welshman Jonny Clayton van wie hij in de finale verloor. In Dublin begon de 32-jarige Brabander slecht, maar hij knokte zich na een 4-1-achterstand terug tot 4-4. Wade, bijgenaamd The Machine, won de negende leg en zag daarna Van Gerwen de stand opnieuw gelijk trekken.

In de beslissende elfde leg overleefde Wade twee matchpoints waarna hij zich kwalificeerde voor de halve finales.