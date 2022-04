Ethan Hayter heeft de tweede etappe van de Ronde van Romandië gewonnen. Het Britse talent van Ineos Grenadiers, die eerder al de proloog in Lausanne op zijn naam had gebracht, bleef in de sprint de Spanjaard Jon Aberasturi en de Colombiaan Fernando Gaviria voor.

De Australiër Rohan Dennis (Jumbo-Visma) blijft leider in het algemeen klassement. Hij nam woensdag de leiderstrui over van Hayter nadat die door een valpartij op grote achterstand was binnengekomen.