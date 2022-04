IJshockeysters degraderen na WK-nederlaag tegen Slowakije

De Nederlandse ijshockeysters zijn op het WK in divisie 1A gedegradeerd naar een divisie lager (1B). Dat was het gevolg van vier nederlagen op het toernooi in het Franse Angers. Na de nederlaag in het laatste duel met Slowakije (1-4) was een stap terug voor de ploeg van bondscoach Marco Kronenburg onafwendbaar. In die wedstrijd maakte Julie Zwarthoed het enige doelpunt.

Eerder waren Oostenrijk (1-2), Noorwegen (1-7) en Frankrijk (1-4) te sterk. Nederland eindigde op de vijfde en laatste plaats. De degradatie is een domper voor de ijshockeysters, want het team was in de afgelopen jaren gepromoveerd van het vierde naar het tweede mondiale niveau.

De mannenploeg boekte op het WK in divisie 2A in Zagreb zijn tweede zege. Oranje won met 7-0 van Israƫl en klom naar de tweede plaats in de tussenstand. De doelpunten kwamen op naam van Jordy Verkiel, Danny Stempher, Diego Hofland, Nick Verschuren, Luca Heutmekers (2x) en Giovanni Vogelaar. Kroatiƫ is zaterdag de vierde en laatste tegenstander. Eerder won de ploeg van bondscoach Doug Mason met 5-3 van Spanje en verloor met 5-1 van China.