Prestaties in Aston Martin bepalen toekomst Vettel in Formule 1

Sebastian Vettel laat zijn toekomst in de Formule 1 afhangen van zijn prestaties dit jaar bij Aston Martin. “Mijn contract loopt tot het eind van het jaar, maar er is nog geen besluit genomen over een verlenging”, zegt de Duitse Formule 1-coureur. “Het hangt ervan af hoe sterk de auto is, hoe het team zich ontwikkelt en hoe de races verlopen. De komende weken en maanden zullen dus bepalen hoe het verder gaat. Maar het is duidelijk dat de auto merkbaar beter moet worden en dat ik ook kan zien dat het team vooruitgang boekt.”

De 34-jarige Vettel veroverde tussen 2010 en 2013 vier wereldtitels bij Red Bull, maar wist die successen geen vervolg te geven bij Ferrari. De Italiaanse renstal zegde de samenwerking met de Duitser eind 2020 op. Hij vond onderdak bij Aston Martin. Bij dat team beleeft hij tot dusver een matig seizoen. Vettel miste de eerste twee races van het jaar door corona en vierde zijn rentree met een uitvalbeurt in Australië. Afgelopen weekeinde eindigde hij als achtste.

“Ik hoef niet te liegen; mijn toekomst is een onderwerp dat aan de orde komt en waar ik mee te maken krijg. Ik leg mezelf geen druk op. Ik heb wel veel ideeën over wat ik kan gaan doen en ik praat met veel mensen, maar ik zit nu nog in de Formule 1 en doe iets waar ik goed in ben. De tijd zal leren wat daarna komt.”