Rugbybond straft Spanje met uitsluiting van WK in 2023

Spanje mag niet meedoen aan het WK rugby van 2023 in Frankrijk. Het land stelde in twee kwalificatiewedstrijden in 2020 en 2021 een niet-speelgerechtigde speler op. Een onafhankelijke tuchtcommissie vindt die overtreding van de regels zo ernstig, dat deelname aan de mondiale eindronde is uitgesloten. Spanje krijgt puntenaftrek en een boete van 25.000 pond (29.000 euro). Roemeniƫ is aangewezen als vervanger.

De mondiale rugbybond noemde de speler in kwestie niet bij naam, maar volgens Spaanse media zou het gaan om de in Zuid-Afrika geboren Gavin van den Berg, die sinds 2018 voor Spanje uitkomt maar volgens de regels van World Rugby nog niet voor de nationale ploeg had mogen uitkomen. Hij speelde mee in twee kwalificatiewedstrijden tegen Nederland.

Het WK rugby vindt om de vier jaar plaats. Zuid-Afrika veroverde in de laatste editie in 2019 in Japan de wereldtitel.