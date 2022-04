Titelverdedigster Sabalenka al na eerste ronde klaar in Madrid

Titelverdedigster Aryna Sabalenka is al in de eerste ronde van het WTA-tennistoernooi in Madrid uitgeschakeld. De als derde geplaatste Belarussische verloor in drie sets van de Amerikaanse nummer 33 van de wereldranglijst Amanda Anisimova: 6-2 3-6 6-4.

Het was de vierde keer dat beide speelsters elkaar troffen, waarvan drie keer op gravel. Anisimova was Sabalenka alle keren de baas.

Sabalenka haalde vorige week nog de finale van het WTA-toernooi in Stuttgart. Daarin moest zij haar meerdere erkennen in de Poolse nummer 1 van de wereld Iga Swiatek, die in Madrid ontbreekt door een schouderblessure.