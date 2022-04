Voor judoka Amber Gersjes zitten de EK judo in Sofia er al na één wedstrijd op. Het 24-jarige lichtgewicht verloor in Bulgarije in de eerste ronde van de klasse tot 48 kilogram van de Turkse Sila Ersin.

Gersjes kreeg in de golden score, de verlenging, haar derde straf.

Vrijdag komt ook Pleuni Cornelissen in actie, in de klasse tot 57 kilogram. Bij de mannen maakt Tornike Tsjakadoea op de openingsdag zijn opwachting in de klasse tot 60 kilogram.

De EK judo duren tot en met zondag.