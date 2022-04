Nieuw-Zeelander Bevin wint derde etappe in Ronde van Romandië

Patrick Bevin heeft de derde etappe van de Ronde van Romandië gewonnen. De Nieuw-Zeelander van Israel-Premier Tech won de sprint van een uitgedund peloton, voor de Brit Ethan Hayter (Ineos Grenadiers) en de Australische klassementsleider Rohan Dennis (Jumbo-Visma).

De rit van 165 kilometer met start en finish in Valbroye leverde Dennis daarmee vier bonificatieseconden op die hem goed van pas kunnen komen in het zware slotweekend. Zaterdag is de koninginnenrit met vijf zware beklimmingen en aankomst bergop. Zondag volgt nog een klimtijdrit van 16 kilometer.