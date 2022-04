Snelle exit drievoudig kampioene Kvitova op tennistoernooi Madrid

Petra Kvitova is op het grote WTA-toernooi van Madrid al in de eerste ronde uitgeschakeld. De Tsjechische, de voormalig nummer 2 van de wereld, wist het toernooi in totaal drie keer te winnen.

De 32-jarige Kvitova verloor in de Spaanse hoofdstad in de openingsronde met 6-3 7-5 van de Zwitserse Jil Teichmann, de nummer 35 van de wereld. Kvitova staat vijf plekken hoger op de mondiale ranglijst.

Kvitova won het toernooi van Madrid in 2018 voor het laatst. Vier jaar geleden versloeg ze Kiki Bertens in de finale. Ook in 2011 en 2015 was ze de beste op het graveltoernooi.

Het toernooi van Madrid, uit de categorie onder de grand slams, werd vorig jaar gewonnen door Aryna Sabalenka uit Belarus. Zij verloor donderdag al in de eerste ronde, van de Amerikaanse Amanda Anisimova (6-2 3-6 6-4).

In het dubbelspel boekte Demi Schuurs een zeer overtuigende zege in de openingsronde. Samen met de Amerikaanse Desirae Krawczyk stond ze slechts één game af aan het Spaanse duo Cristina Bucsa/Nuria Párrizas Díaz. In 43 minuten werd het 6-1 6-0.

Párrizas Díaz was eerder deze maand ook de tegenstandster van Nederland in de Billie Jean King Cup. In Den Bosch verloor Oranje met 4-0.