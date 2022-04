Wielrenner Sagan kan trainingen hervatten

Wielrenner Peter Sagan kan zijn trainingen hervatten. De 32-jarige Slowaak van TotalEnergies miste een groot deel van het voorjaar omdat hij na een coronabesmetting in januari een trainingsachterstand had opgelopen. Hij werd in maart uit koers gehaald in de Tirreno-Adriatico.

Sagan werd door het medische team van TotalEnergies onderworpen aan een onderzoeksprotocol omdat de renner “in het begin van het seizoen niet beschikte over zijn volledige fysieke en fysiologische capaciteiten”, meldde de Franse ploeg. Na analyse van de testresultaten gaf de medische staf groen licht aan de renner om “geleidelijk aan” de training te hervatten.

De drievoudig wereldkampioen zal van 12 mei tot 5 juni verder werken aan zijn voorbereiding in het Amerikaanse Utah. Sagan, die bezig is aan zijn eerste seizoen bij TotalEnergies, hoopt daarna deel te nemen aan de Ronde van Zwitserland en de Tour de France.