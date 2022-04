Wielrenster Van Vleuten breekt pols bij val in trainingsrit

Wielrenster Annemiek van Vleuten heeft haar rechterpols gebroken tijdens een trainingsrit. Ze is donderdagavond succesvol geopereerd in het Rijnstate Ziekenhuis in Arnhem, zo meldt haar ploeg Movistar.

Van Vleuten schreef afgelopen zondag nog voor de tweede keer de Belgische wielerklassieker Luik-Bastenaken-Luik op haar naam. Ze verschijnt door haar blessure komende maand niet aan de start voor de Spaanse koersen Navarra Classics, Itzulia Women en Vuelta a Burgos.

Movistar verwacht dat Van Vleuten zich goed kan voorbereiden op de grote ronden Giro d’Italia Donne en Tour de France Femmes.