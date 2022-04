Axelsen maakt favorietenrol waar op EK badminton

De Deense badmintonner Viktor Axelsen heeft op de Europese kampioenschappen in Madrid zijn favorietenrol waargemaakt. De als eerste geplaatste Axelsen was in de finale zijn landgenoot Anders Antonsen met 21-17 en 21-15 de baas. De partij duurde 43 minuten. Axelsen is de nummer 1 van de wereld, Antonsen staat derde op de mondiale ranglijst.

In de halve finales was Axelsen te sterk voor de Israëliër Misha Zilberman, die in de derde ronde Mark Caljouw had uitgeschakeld.

Ook bij de vrouwen ging de titel naar de nummer 1 van de plaatsingslijst. De Spaanse Carolina Marín liet in de finale de Schotse Kirsty Gilmour, die als derde geplaatst was, met 21-10 en 21-12 kansloos. Marín staat zesde op de wereldranglijst, Gilmour twintigste.