Colombiaan Higuita wint koninginnenrit Ronde van Romandië

De Colombiaanse wielrenner Sergio Higuita heeft de koninginnenrit van de Ronde van Romandië gewonnen. De 24-jarige renner van Bora-hansgrohe reed bij de aankomst bergop naar de overwinning in de vierde etappe. Zijn teamgenoot Aleksandr Vlasov werd tweede, voor Juan Ayuso uit Spanje.

Op enkele kilometers van de finish ging Einer Rubio in de aanval en leek de Colombiaan van Movistar op weg naar de dagzege. Zijn voorsprong op het uitgedunde peloton, dat aan het einde van de etappe werd aangevoerd door Jumbo-Visma, bleef echter maar ruim 10 seconden. In het Zwitserse skigebied Val d’Anniviers bleek Higuita na 180 kilometer op de slotklim het meeste over te hebben. De renners kwamen onderweg vijf beklimmingen van de eerste categorie en eentje van de tweede categorie tegen.

Jumbo-Visma-renner Rohan Dennis uit Australië behield de leiding in het klassement, met 15 seconden voorsprong op Ayuso en 18 tellen op Vlasov. Zondag volgt nog een klimtijdrit van 16 kilometer.