Haaland vestigt record met zestig doelpunten in slechts 65 duels

Erling Haaland heeft zaterdag in de Bundesliga een record gevestigd. De 21-jarige Noorse aanvaller maakte in de thuiswedstrijd van Borussia Dortmund tegen VfL Bochum zijn 59e en 60e treffer in de competitie voor Dortmund. Haaland had daar slechts 65 wedstrijden voor nodig.

Het record was tot zaterdag in handen van Friedhelm Konietzka, die ook voor Dortmund speelde. Hij had 76 duels nodig om zestig keer te scoren in de Bundesliga.

Haaland, die wordt begeerd door meerdere Europese topclubs, maakte eind 2019 de overstap van Red Bull Salzburg naar Dortmund. In een half jaar tijd kwam hij tot 13 doelpunten. In zijn eerste volledige seizoen scoorde Haaland in de competitie 27 maal en nu staat de teller voorlopig op 20.