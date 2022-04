McNulty stapt in Ronde van Romandië af met ademhalingsproblemen

De Amerikaanse wielrenner Brandon McNulty is uit de Ronde van Romandië gestapt. De 24-jarige renner voelt zich onwel en heeft last van ademhalingsproblemen, zo bevestigt zijn ploeg UAE Team Emirates.

McNulty stond na drie etappes op de achtste plaats in het algemeen klassement, met een achterstand van 25 seconden op de Australische leider Rohan Dennis van Jumbo-Visma. McNulty was dit seizoen al drie keer de beste, onder meer in de vijfde rit van Parijs-Nice.

Zaterdag werken de renners de koninginnenrit af in de Ronde van Romandië. Ze moeten op de Zwitserse wegen over vijf beklimmingen van de eerste categorie en eentje van de tweede voor de slotklim naar het skigebied Val d’Anniviers.