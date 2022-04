Pole voor Italiaan Bagnaia in MotoGP Spanje

De Italiaanse motorracer Francesco Bagnaia start zondag in de Grote Prijs van Spanje in de MotoGP vanaf poleposition. De coureur van Ducati reed in de kwalificaties de snelste ronde op het circuit van Jerez. Hij klokte een baanrecord van 1.36,170.

De Fransman Fabio Quartararo zette op zijn Yamaha de tweede tijd neer en start in de race ook van de voorste startrij. Quartararo is de regerend wereldkampioen die vorig weekeinde op dominante wijze de Grote Prijs van Portugal won. Hij leidt het kampioenschap samen met de Spanjaard Alex Rins (Suzuki). Rins reed echter een zwakke kwalificatie en start in de race vanaf de 14e positie.