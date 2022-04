Portugese renner Almeida kopman UAE Team Emirates in Giro

De Portugees João Almeida gaat in de Ronde van Italië (6 tot en met 29 mei) als kopman van UAE Team Emirates van start. De wielerformatie maakte zaterdag de selectie van acht renners bekend.

De 23-jarige Almeida werd in 2020 vierde in de Giro en vorig jaar zesde, beide keren namens Deceuninck – Quick-Step. Sinds dit jaar rijdt de Portugees voor UAE Team Emirates en vorige maand bezorgde hij het team het eerste succes met ritwinst in de Ronde van Catalonië.

“De voorbereiding is heel goed verlopen”, zei Almeida. “Sinds mijn laatste wedstrijd heb ik op grote hoogte getraind in de Sierra Nevada met enkele teamgenoten en we hebben een uitstekende ploeg samengesteld.”

Almeida krijgt met Rui Costa en Rui Oliveira twee landgenoten met zich mee. Met de Italianen Davide Formolo en Diego Ulissi, de Colombiaan Fernando Gaviria en de Argentijn Maximiliano Richeze starten er liefst vier renners die al eens een rit wonnen in de Giro. De Italiaan Alessandro Covi maakt het team compleet.