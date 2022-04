Tennisser Van de Zandschulp naar finale in München

Botic van de Zandschulp heeft de finale bereikt van het ATP-toernooi van München. De beste tennisser van Nederland won bij de laatste vier in een meeslepend gevecht van 2 uur en 52 minuten van de Serviër Miomir Kecmanovic. Het werd 2-6 7-6 (4) 6-4 voor de nummer 40 van de wereld. Kecmanovic staat twee plekken hoger.

De 26-jarige Van de Zandschulp is de eerste Nederlandse man in bijna zes jaar in een finale van een ATP-toernooi. In 2016 verloor Robin Haase in Gstaad in de eindstrijd van Feliciano López uit Spanje.

Van de Zandschulp maakte het na bijna 3 uur af op zijn tweede wedstrijdpunt, op de service van de Serviër. Een volley van Kecmanovic verdween net naast de lijn. De scheidsrechter kwam nog uit zijn stoel om de afdruk te bekijken, maar hij bevestigde dat de bal uit was.

De Nederlander begon moeizaam op het vochtige centercourt van München, waar lange tijd veel toeschouwers met paraplu’s rond de baan zaten. Hij kwam meteen met 2-0 achter, maar kwam ook direct weer terug tot 2-2. Toch gingen de vier daaropvolgende games weer naar Kecmanovic (22), die minder fouten produceerde en degelijk was vanaf de baseline.

Voorafgaand aan de tweede set drong Van de Zandschulp erop aan de partij te onderbreken omdat hij de baan te glad vond, maar de umpire liet doorspelen. Van de Zandschulp kwam desalniettemin steeds beter in de wedstrijd, al was hij bij 5-4 in de tweede set wel slechts twee punten van een nederlaag verwijderd.

In de tiebreak die uiteindelijk volgde, pakte Van de Zandschulp na een achterstand van 2-0 vijf punten op rij en wist hij een derde set af te dwingen. In de derde set volgden de fraaie en lange slagenwisselingen elkaar in rap tempo op en in de slotfase maakte de Nederlander indruk met winners, vooral met zijn forehand.

“Ik ben heel moe, want het waren heel zware omstandigheden. Ik moest wennen aan de baan, want die was een stuk trager dan vrijdag. Hij was beter in de eerste set, maar gelukkig ging ik beter en slimmer spelen en kon ik de partij met 6-4 in de derde set eruit slepen”, zei de kopman van het Nederlands Daviscup-team.

Van de Zandschulp neemt het zondag in de finale op tegen de winnaar van het duel tussen de Duitser Oscar Otte en Holger Rune uit Denemarken. Achttien jaar geleden reikte Martin Verkerk ook tot de finale in München. Hij verloor toen van de Rus Nikolaj Davidenko.

Door zijn zege nadert Van de Zandschulp de mondiale top 30. Hij staat nu virtueel op plek 31.