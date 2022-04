Van de Zandschulp in tennisfinale München tegen Deen Rune

Tennisser Holger Rune is zondag de tegenstander van Botic van de Zandschulp in de finale van het ATP-toernooi van München. De 19-jarige Deen was in twee sets te sterk voor de Duitser Oscar Otte: 6-4 6-4. Na bijna anderhalf uur maakte de nummer 70 van de wereld het eerste wedstrijdpunt af na een lange rally.

Otte leek het duel nog wat langer te laten duren door de bal kort achter het net te spelen, maar Rune kon daar net aan bij en speelde de bal langs de Duitser. Otte, de mondiale nummer 62, gaf in de eerste set een 4-1-voorsprong weg. Ook in de tweede set stond de Duitser op voorsprong (4-3), maar Rune pakte de laatste drie games.

Van de Zandschulp versloeg eerder op zaterdag de Serviër Miomir Kecmanovic na 2 uur en 52 minuten met 2-6 7-6 (4) 6-4 en werd de eerste Nederlandse man in bijna zes jaar in een finale van een ATP-toernooi. De 26-jarige Van de Zandschulp is de nummer 40 van de wereld.