Van Dijke houdt zilver over aan vijfde finale EK judo

Judoka Sanne van Dijke heeft haar vijfde finale op een Europees kampioenschap niet kunnen bekronen met de titel. De 26-jarige Nederlandse boog in de finale van de klasse tot 70 kilogram op het EK in de Bulgaarse hoofdstad Sofia voor de Française Marie-Ève Gahié.

Van Dijke was de titelverdedigster. Ze won goud op de vorige EK in Lissabon. Ze won de titel ook in Warschau in 2017. Dit was haar derde zilveren medaille. In de finale kwam ze al snel op achterstand tegen Gahié, in het vervolg van de partij wist ze niet terug te komen.

Hilde Jager verloor in dezelfde gewichtsklasse de strijd om een bronzen medaille van de Sloveense Anka Pogacnik.