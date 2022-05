Atleet Knighton (18) op drie na snelste man op 200 meter

De Amerikaanse sprintsensatie Erriyon Knighton heeft bij atletiekwedstrijden in Baton Rouge de op drie na snelste tijd ooit gelopen op de 200 meter. Knighton kwam tot een tijd van 19,49 seconden en brak daarmee zijn eigen wereldrecord voor atleten tot 20 jaar. Dat stond op 19,84.

De pas 18-jarige Knighton passeerde op de eeuwige ranglijst sprintlegendes als Carl Lewis en Tommy Smith. Hij weet nu alleen nog de Jamaicanen Usain Bolt (19,19, wereldrecord) en Yohan Blake (19,26) en de Amerikaan Michael Johnson (19,32) voor zich.

Knighton verraste vorig jaar door zich als 17-jarige te kwalificeren voor de Olympische Spelen. In Tokio finishte hij als vierde achter de Canadese winnaar Andre de Grasse. De tijd die hij zaterdag in Baton Rouge liep is veel beter dan Bolts beste prestatie voordat hij 20 werd: 19,93.