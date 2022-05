Australië mijdt Aziatische Spelen vanwege corona

Australië zendt dit najaar geen atleten naar de Aziatische Spelen. Die worden in september gehouden in het Chinese Hangzhou. De stad ligt op een kleine 200 kilometer ten zuidwesten van Shanghai waar sprake is van een uitbraak van Covid-19.

De olympische raad van Azië had voor het evenement zo’n 300 sporters en 150 begeleiders uitgenodigd uit landen die deel uitmaken van Oceanië, waaronder Australië en Nieuw-Zeeland. “Er zullen geen Australische sporters deelnemen”, liet een woordvoerder van het Australisch olympisch comité zondag weten.

De organisatoren in Hangzhou hadden al verklaard een protocol op te stellen dat vergelijkbaar is met het pakket aan coronamaatregelen tijdens de Winterspelen van Beijing eerder dit jaar. Het is voor de derde keer dat de Aziatische Spelen in China plaatsvinden. Eerder gebeurde dat in Beijing (1990) en Guangzhou (2010).

Shanghai heeft te maken met een van de ergste uitbraken van Covid-19 in twee jaar tijd. De vele miljoenen inwoners zitten al sinds begin april in een lockdown.