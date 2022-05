Brons judoka Meyer bij zwaargewichten op EK in Sofia

Judoka Roy Meyer heeft brons overgehouden aan de EK in het Bulgaarse Sofia. Hij won de medaille in de klasse boven 100 kilogram door de Hongaar Richard Sipocz te verslaan. Het is de tweede bronzen EK-medaille voor de 30-jarige Meyer. In dezelfde klasse van de zwaargewichten treedt Jur Spijkers nog aan in de finale.

Meyer verloor in de kwartfinales van de Georgiƫr Goeram Toesjisjvili, maar verdiende alsnog de kans op een bronzen medaille door in de herkansingen de Oostenrijker Daniel Allerstorfer te verslaan. In de partij om het brons was Meyer vanaf het begin de agressievere judoka. Hij kreeg een score voor een beenzwaai.