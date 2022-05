Darter Van Gerwen klopt Noppert en pakt titel in Oostenrijk

Michael van Gerwen heeft het Oostenrijks Open op zijn naam geschreven. De Brabantse darter versloeg in de finale in Premstätten zijn landgenoot Danny Noppert met 8-5.

Van Gerwen prolongeerde daarmee zijn titel van het toernooi op de Europese Tour. De laatst gehouden editie in 2019 schreef hij ook op zijn naam. De twee jaar daarna ging het toernooi niet door. Het is de vierde keer dat hij de titel in Oostenrijk pakt.

Op weg naar de finale had Van Gerwen al met 6-1 afgerekend met Dirk van Duijvenbode, met een hoog gemiddelde van 106,05 met drie pijlen. In de halve finale versloeg hij Stephen Bunting met 7-5. Noppert had gewonnen van onder anderen Joe Cullen en Nathan Aspinall.

In de finale ging het tot 5-5 gelijk op tussen Van Gerwen en Noppert. Op 6-5 won ‘Mighty Mike’ echter de leg die Noppert was begonnen, na een misser van de Fries op dubbel 16. In de volgende leg maakte de Brabander het af door 60 uit te gooien.