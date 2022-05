Golfer Besseling in top 10 Catalunya Championship

Golfer Wil Besseling is gedeeld negende geëindigd in het Catalunya Championship, een toernooi in het Spaanse Girona dat deel uitmaakt van de DP World Tour. Het is zijn beste resultaat van dit seizoen. Besseling sloot af met een vierde ronde van 70 slagen, twee onder par. Hij kwam uit op een totaal van -6, vijf slagen meer dan de Spanjaard Adri Arnaus en de Zuid-Afrikaan Oliver Bekker, die beide op -11 uitkwamen.

Besseling maakte een eagle op hole 7 en noteerde ook nog twee birdies, maar leverde in met twee bogeys op de laatste negen holes.

Darius van Driel kwam na een slotronde van 71 slagen uit op -1, goed voor de gedeelde 33e plaats. Lars van Meijel werd 55e. Daan Huizing en Joost Luiten misten de cut en waren na de tweede ronde uitgeschakeld.

Arnaus, die met een ronde van 65 slagen (-7) naar de koppositie was geklommen, en Bekker speelden in een play-off om de toernooiwinst. Op deze zesde extra hole viel de beslissing in het voordeel voor Arnaus.